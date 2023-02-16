Мир 16 февраля 2023, 13:35 Западные страны не захотели обсуждать конфискацию российских активов в пользу Украины Пресс-секретарь кабмина Польши Мюллер: Запад не пожелал обсуждать изъятие активов России РИА «Новости»

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Западные страны в основном не хотят обсуждать тему вероятной конфискации российских активов в пользу Украины, избегая этой темы на встречах. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, уточнило РИА «Новости».

«Несогласные с изъятием активов России и передачей их Украине говорят о том, что необходимо соблюдать право собственности», — сказал он.

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Пресс-секретарь кабинета министров отметил, что нынешнее законодательство Польши также не предусматривает передачу конфискованных активов третьей стране, однако работа над изменением основ Конституции уже ведется.

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Представитель МИД России Александр Грушко сообщал, что Россия в случае решения Евросоюза о передаче заблокированных активов Украине найдет способ адекватно ответить на эту меру.

Ранее власти Швейцарии заявили, что не станут передавать Украине российские активы, так как это противоречит законодательству государства.