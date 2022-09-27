Западные страны не будут поставлять тяжелое вооружение Украине — Bloomberg | 360°

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Западные страны не будут поставлять тяжелое вооружение Украине — Bloomberg

Bloomberg: Запад не готов поставлять тяжелое вооружение для ВСУ

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Страны Запада не намерены увеличивать поставки вооружений Украине и, в частности, направлять тяжелую военную технику для ВСУ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Вряд ли произойдет резкое увеличение поставок оружия», — отметил один из собеседников издания.

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По словам высокопоставленного чиновника из ЕС, на которого также ссылается агентство, США проявляют осторожность в этом вопросе, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе.

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Кроме того, по мнению источника Bloomberg, нет никаких признаков начала поставок тяжелого оружия на Украину. Проблема Украины перестает быть первостепенной для стран ЕС, отметил он.

Так, в Италии помощь Украине из-за нехватки средств и проведения выборов оказалась вытеснена из списка приоритетных задач ее правительства. Поставки вооружений замедлились с середины лета.

Американские власти несколько месяцев поставляли на Украину разное вооружение. Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что будет и дальше помогать ВСУ. Украинские власти ранее просили у Штатов оружие для боевых действий на юге страны.

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