Мир 12 января 2023, 03:17 Западные страны едины в вопросе поддержки Украины — Пентагон Глава Пентагона Остин: Раскола на Западе из-за поддержки Украины нет YouTube

Читать 360tv в

Западные страны на ближайшем заседании контактной группы по Украине обсудят потребности Киева, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. По его словам, союзники едины в деле поддержки Украины.

Такое заявление Остин сделал по итогам переговоров с министрами иностранных дел США и Японии.

Реклама

«Вы слышали, как мы снова и снова говорили, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Из того, что я слышу от наших союзников и партнеров, я делаю вывод, что они придерживаются того же мнения», — отметил американский чиновник.

Реклама

По его мнению, раскола из-за Украины на Западе нет. Политику США и НАТО в отношении Киева поддерживают и в Европе. Ранее президент Польши заявил о намерении передать ВСУ танки Leopard немецкого производства.

Кроме того, Литва намерена предоставить украинским военнослужащим средства противовоздушной обороны и зенитные установки. Тем самым, действия Европы могут привести к эскалации конфликта.