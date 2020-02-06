По мнению журналиста, иностранные соцсети воруют личные данные российских пользователей, а также не соблюдают законы РФ. Ушаков считает, что социальные сети подвергают цензуре посты россиян, публикующих патриотическую повестку. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

Политолог рассказал, что Twitter «отстрелял» его аккаунт и сообщество. Он считает, что это «единый пропагандистский аппарат», который действует против России.