Мир 11 марта 2023, 20:05 Западные СМИ усомнились в причастности яхты «Андромеда» к подрывам на «Северных потоках» Bild: яхта «Андромеда» не могла погрузить взрывчатку под воду для теракта на СП и СП — 2 РИА «Новости»

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При помощи парусной яхты «Андромеда» погрузить нужное количество взрывчатки для диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» было невозможно, сообщила газета Bild. Журналисты издания напомнили, что сейчас эту версию рассматривают следователи из ФРГ.

Автор статьи обнаружил несколько несостыковок. По его информации, для подрыва труб злоумышленникам потребовалось бы не менее полутора тонн взрывчатки. Чтобы опустить на дно такие объемы, потребовался бы специальный кран, а его на «Андромеде» нет.

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Еще один момент, на который обратил журналист — логистика. Он объяснил, что провезти столько взрывчатых средств через Польшу и Германию незаметно попросту невозможно. К тому же, по мнению автора материала, яхта непригодна для транспортировки снаряжения ныряльщиков, которые должны были закрепить устройства на газопроводах.

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О возможной причастности «Андромеды» к диверсии на «Северных потоках» сообщили источники Der Spiegel. По их информации, 15-метровое судно вышло в море из порта Росток-Варнемюнде.