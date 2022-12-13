Мир 13 декабря 2022, 17:48 Западные СМИ уличили в замалчивании ситуации с крупной утечкой нефти в США Захарова упрекнула американские СМИ в замалчивании аварии на нефтепроводе в США Unsplash

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Американские журналисты замалчивают ситуацию с крупнейшим разливом сырой нефти в США. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

Она пояснила, что мало кто слышал об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline. Также не разглашается информация о том, что на границе штатов Канзас и Небраска на днях случилась «одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия».

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«В самом центре американского континента прямо по фермам и местным водоемам текут буквально реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно», — сказала она.

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По словам Захаровой, американские журналисты не говорят об этом, потому что им это невыгодно из-за зеленой повестки.

«И как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? А вот может», — высказалась дипломат.

Крупные неправительственные организации в Соединенных Штатах и Канаде тоже не стали распространяться о случившемся. Представитель российского МИД призналась, что хотела бы увидеть «разоблачительные статьи» от CNN, который активно освещает проблемы в других государствах.

Захарова также уличила Совет Европы в «марафонной дипломатии» в общении с Россией.