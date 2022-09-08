Западные СМИ спрогнозировали ослабление антироссийских санкций | 360°

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Западные СМИ спрогнозировали ослабление антироссийских санкций

Politico: проводимая Россией политика вынудит ЕС ослабить санкции

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Антисанкционная политика России приведет к ослаблению ограничений со стороны Европы. Такое мнение выразил обозреватель Мэтью Карничниг. Его материал опубликовало издание Politico.

«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — написал он.

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Также Карничниг предположил, что с приближением холодов в ЕС усилятся протесты. По его мнению, местное население будет активно требовать снятия или ослабления антироссийских санкций. Он предположил, что во Франции люди с удовольствием поддержали бы историю 2018 года, когда в столице страны еженедельно проходили акции протеста.

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Также автор материала заявил, что в Евросоюзе чаще переживают о собственных проблемах, чем о ситуации на Украине.

Карничниг отметил, что сейчас время и погодные условия играют на руку России. По его словам, с похолоданием у жителей Европы начнутся трудности с оплатой счетов за газ.

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