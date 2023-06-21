Мир 21 июня 2023, 00:14 Западные СМИ сообщили о «неожиданном наступлении» российских военных на Луганском фронте Bild сообщил о «неожиданном» наступлении российских военных на Луганском фронте РИА «Новости»

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Немецкое издание Bild сообщило, что российские военные начали «неожиданное наступление» на Луганском фронте. По информации журналистов, российские войска наступают из-под Кременной на Лиман, а также из-под Сватово на Купянск.

Обозреватель издания Юлиан Репке отметил, что «на такое мало кто рассчитывал».

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«Скажу честно, на такое мало кто рассчитывал. Потому что считалось, что россияне находятся под давлением на юге, переместили туда свои резервы и не используют их для другого наступления», — заявил Репке.

В статье отметили, что до этого ️заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр говорила о том, что «Россия пытается перехватить инициативу на восточном фронте и, подтянув силы, активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях».

В своем Telegram-канале Маляр ранее отмечала, что украинские военные в ходе контрнаступления столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением». По ее словам, от контрнаступления ВСУ ждут быстрых успехов, однако такого не произойдет.

На всех направлениях боевых действий украинские войска уже понесли большие потери, как в личном составе, так и в технике. За одну неделю в боях погибли 2,3 тысячи бойцов ВСУ.