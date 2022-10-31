Западные СМИ рассказали, что Зеленский все больше выводит Байдена | 360°

Мир 31 октября 2022, 15:46 Западные СМИ рассказали, что Зеленский все больше выводит Байдена Politico: Белый дом США все больше недоволен Зеленским Публичное достояние

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Президент Украины Владимир Зеленский все больше выводит из себя лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом говорится в материале газеты Politico.

Сообщается, что Зеленский часто просит Байдена о слишком многом, о таком, что США не собирались и не собираются никогда давать Украине.

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«Украинский лидер в ответ на это часто публично высказывал свое недовольство… Это тактика, которая вызвала некоторые трения между украинцами и администрацией Байдена», — говорится в статье.

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В свою очередь, бывший американский посол в Варшаве Дэниэл Фрайд заявил, что Белый дом «не в восторге» от действий Зеленского.

В западных СМИ также рассказали, что Джо Байден в июне в разговоре с Зеленским вышел из себя и на повышенных тонах заявил, что тому следует проявлять больше благодарности за помощь США. Это произошло после того, как Владимир Зеленский сказал, что ему мало обещанного в тот момент миллиарда долларов, и начал перечислять, что ему еще надо.

На бельгийском сайте Modern Diplomacy написали, что Запад тратит миллиарды долларов в Украину якобы для сохранения демократии в стране, хотя режим на самом деле режим Зеленского не имеет никакого отношения к демократии. Например, на Украине полностью устранили все политические партии и СМИ, выступавшие против действующего правительства.