Западные СМИ раскрыли возможные пункты нового пакета антироссийских санкций | 360°

Все новости

Важное

23 сентября 2022, 20:42

Угрозы Запада не изменят решимость России реализовать цели спецоперации — Захарова

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 20:11

Распространения оспы обезьян в России удалось избежать

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Мир

23 сентября 2022, 09:43

Западные СМИ раскрыли возможные пункты нового пакета антироссийских санкций

FT: Польша и страны Балтии призвали ЕС отключить больше российских банков от SWIFT

Читать 360tv в

Новый пакет санкций ЕС против РФ может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщили журналисты газеты The Financial Times.

По их данным, в очередной пакет рестрикций включат ограничения цен на российскую нефть, дополнительные персональные санкции, а также меры против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения.

Реклама

Издание написало, что радикально настроенные против РФ члены Евросоюза — Польша и страны Балтии — требуют более жестких шагов. Они запросили увеличение числа российских банков, которые подлежат отключению от международной системы передачи межбанковских платежей — SWIFT.

Реклама

Также представители этих стран выступили за введение запрета на импорт алмазов из РФ. Кроме того, Польша и балтийские государства призвали ввести все перечисленные выше санкции не только против России, но и против Белоруссии.

Латвия

Литва

Санкции

Евросоюз

Эстония

Польша

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама