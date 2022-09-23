Западные СМИ раскрыли возможные пункты нового пакета антироссийских санкций | 360°

Мир 23 сентября 2022, 09:43 Поделиться Telegram

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Viber Западные СМИ раскрыли возможные пункты нового пакета антироссийских санкций FT: Польша и страны Балтии призвали ЕС отключить больше российских банков от SWIFT SWIFT

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Новый пакет санкций ЕС против РФ может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщили журналисты газеты The Financial Times.

По их данным, в очередной пакет рестрикций включат ограничения цен на российскую нефть, дополнительные персональные санкции, а также меры против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения.

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Издание написало, что радикально настроенные против РФ члены Евросоюза — Польша и страны Балтии — требуют более жестких шагов. Они запросили увеличение числа российских банков, которые подлежат отключению от международной системы передачи межбанковских платежей — SWIFT.

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Также представители этих стран выступили за введение запрета на импорт алмазов из РФ. Кроме того, Польша и балтийские государства призвали ввести все перечисленные выше санкции не только против России, но и против Белоруссии.

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