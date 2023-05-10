Мир 10 мая 2023, 09:28 Западные СМИ предупредили об исходящей угрозе от Украины Grayzone сообщило о растущей в Европе угрозе неонацистского террора от Украины Официальный сайт Президента Украины

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Риск неонацистского террора увеличивается в Европе из-за возвращения боевиков с украинского фронта. Об этом говорится в материале журналиста-расследователя Кита Кларенберга на портале Grayzone.

По его словам, в боевых действиях на Украине участвуют сотни неонацистов с Франции, которые захотят вернуть на родину «ужас сражений».

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«Именно поэтому по всей Европе растет террористическая неонацистская угроза. Особенно по мере того, как боевики попадают в тюрьмы», — написал Кларенберг.

Автор статьи отметил, что ему уже известны подобные случаи в некоторых странах Евросоюза.

«Одного военного уволили со службы, потому что он являлся ультраправым активистом. Еще один военнослужащий открыто симпатизировал неонацистам», — добавил он.

Кларенберг отметил, что такие эпизоды произошли в Италии и Франции.

«С фронта неонацисты несут в Европу элитную военную подготовку и боевой опыт. Черный рынок оружия переполнен боеприпасами и высококачественными образцами вооружений из-за масштабных поставок Украине в ходе конфликта», — заключил журналист.

Ранее в феврале сторонники неонацистских группировок попытались провести шествие в Венгрии, но встретили сопротивление со стороны местных жителей.