10 мая 2023, 09:28
Западные СМИ предупредили об исходящей угрозе от Украины
Grayzone сообщило о растущей в Европе угрозе неонацистского террора от Украины
Риск неонацистского террора увеличивается в Европе из-за возвращения боевиков с украинского фронта. Об этом говорится в материале журналиста-расследователя Кита Кларенберга на портале Grayzone.
По его словам, в боевых действиях на Украине участвуют сотни неонацистов с Франции, которые захотят вернуть на родину «ужас сражений».
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«Именно поэтому по всей Европе растет террористическая неонацистская угроза. Особенно по мере того, как боевики попадают в тюрьмы», — написал Кларенберг.
Автор статьи отметил, что ему уже известны подобные случаи в некоторых странах Евросоюза.
«Одного военного уволили со службы, потому что он являлся ультраправым активистом. Еще один военнослужащий открыто симпатизировал неонацистам», — добавил он.
Кларенберг отметил, что такие эпизоды произошли в Италии и Франции.
«С фронта неонацисты несут в Европу элитную военную подготовку и боевой опыт. Черный рынок оружия переполнен боеприпасами и высококачественными образцами вооружений из-за масштабных поставок Украине в ходе конфликта», — заключил журналист.
Ранее в феврале сторонники неонацистских группировок попытались провести шествие в Венгрии, но встретили сопротивление со стороны местных жителей.
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