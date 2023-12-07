Мир 07 декабря 2023, 12:33 Западные СМИ подтвердили правильность предсказания Путина о США и Украине WION: предсказание Путина об усталости Запада от Украины начало сбываться РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин совершил верную ставку на усталость западных стран от украинского конфликта. Об этом написало издание WION.

«Предсказание Путина об усталости Европы и США от Украины уже начало сбываться», — отметили журналисты.

Реклама

Авторы материала подчеркнули, что в США на фоне внутренних разногласий очень остро встал вопрос о способности страны поддерживать Украину так долго времени, сколько потребуется.

«Выделенный на эти цели бюджет уже иссяк. Вне зависимости от результатов выборов в 2024 году уже понятно: никаких гарантий продолжения поддержки со стороны США для Украины уже нет, как долго бы не продлился конфликт», — добавили они.

Днем ранее США отправили новый пакет помощи Украине на 175 миллионов долларов, писал RT. Государственный секретарь Энтони Блинкен предупреждал, что этот транш станет одним из последних, если конгресс не одобрит выделение новых средств.