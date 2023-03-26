Мир 26 марта 2023, 14:11 Западные СМИ озвучили суточные потери ВСУ в боях за Артемовск Times: ВСУ теряют до 200 солдат в сутки в сражениях за Артемовск Сайт президента Украины / flickr

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Украинские военные теряют до 200 солдат каждые сутки в боях за Артемовск, сообщила британская газета The Times. По данным издания, власти страны могут принять решение оставить город из-за сложившейся ситуации.

Авторы статьи отметили — командованию ВСУ придется выбирать между удерживанием Артемовска любой ценой и выводом войск. Солдат могут отвести в Славянск и Краматорск, где украинские военные уже подготовили укрепрайоны.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что противник наращивает группировку войск возле Артемовска. На подходах к городу сосредоточили более 80 тысяч бойцов противника. По словам предпринимателя, резервы ВСУ намерены разорвать «Донбасское кольцо», чтобы прорвать окружение и разделить территории республик Донбасса.

Российские военные в ходе выполнения спецоперации практически заблокировали Артемовск, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. Утром 26 марта стало известно, что бойцы «Вагнера» взяли под контроль территорию завода АЗОМ в городе. Подразделения уничтожили несколько украинских солдат, а одного взяли в плен.