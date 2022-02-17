Западные СМИ отметили вялую реакцию украинцев на День единения

В западных СМИ прокомментировали празднование Дня единения на Украине, которое состоялось накануне на фоне слухов о «российском вторжении». С материалами коллег ознакомилась «Политика Сегодня».

Американский журнал Foreign Policy заметил, что идея украинских властей о Дне единения вызвала среди жителей страны мало энтузиазма. Газета The Washington Post написала, что украинцы встретили День единения «солидарностью, апатией и несколькими песнями».

Британское издание The Guardian также обратило внимание на вялую реакцию людей на патриотическую идею главы государства.

«В Киеве на призывы президента отреагировали вяло, на столичной площади Независимости журналистов было едва ли не больше, чем остальных», — отмечается в публикации.