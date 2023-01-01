Мир 01 января 2023, 22:43 Западные СМИ отметили успехи войск РЭБ России на Украине Forbes: российские системы РЭБ нейтрализуют до 90% украинских беспилотников в зоне СВО РИА «Новости»

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Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России продемонстрировали эффективные действия в зоне спецоперации на Украине. Они обезвреживают до 90% дронов ВСУ, написал обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

По данным издания, с начала СВО российским военным потребовалось несколько недель для разворачивания инфраструктуры РЭБ. Электронное подавление украинских БПЛА Россией свело на нет преимущество ВСУ.

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«Они начали оглушать и сбивать с толку самые сложные системы украинцев — в частности, их беспилотники — в количестве, которое наверняка поразило украинских командиров», — подчеркнул Экс.

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Выводы обозревателя также подтвердили авторы исследования британского Королевского института объединенных служб Михаил Забродский, Джек Уотлинг, Александр Данилюк и Ник Рейнольдс. Российские системы РЭБ способны точно определять местоположение украинской армии, что лишает их маневры секретности.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что системы ПВО перехватили множество украинских снарядов в ночь на 1 января.