Западные СМИ назвали обездвиженными корабли-защитники российской границы

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По данным Mil.Press FlotProm, в 2018–2019 годах на дальневосточных патрульных катерах Погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) несколько раз останавливались двигатели. Сбои произошли из-за неполадок в электронном управлении аккумуляторной системы топливоподачи Common Rail (CR) корабельных дизельных двигателей.

По мнению источника зарубежного издания, подобное недопустимо. Особенно это значимая ошибка для Военно-морского флота (ВМФ), выполняющего оперативные спецзадачи.

Инженер дизелестроительного завода «Звезда» в Санкт-Петербурге рассказал Mil.Press FlotProm, что «при должном экранировании» помехи не так страшны электронной системе дизелей с CR. Системы управления дизелями жестко тестируют на электромагнитную совместимость.

Речь идет о нескольких случаях остановки двигателей, которые специалисты оперативно устранили. Тем не менее в заголовке издание написало об «обездвиженных кораблях».