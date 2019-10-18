  • Западные СМИ назвали обездвиженными корабли-защитники российской границы

    18 октября 2019, 11:59

    Алена Макаренко

    Издание Mil.Press FlotProm рассказало о расположении «обездвиженных» кораблей на восточной границе России. По мнению журналистов, такое недопустимо, отметил «Царьград».
    Западные СМИ назвали обездвиженными корабли-защитники российской границы

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    По данным Mil.Press FlotProm, в 2018–2019 годах на дальневосточных патрульных катерах Погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) несколько раз останавливались двигатели. Сбои произошли из-за неполадок в электронном управлении аккумуляторной системы топливоподачи Common Rail (CR) корабельных дизельных двигателей.

    По мнению источника зарубежного издания, подобное недопустимо. Особенно это значимая ошибка для Военно-морского флота (ВМФ), выполняющего оперативные спецзадачи.

    Инженер дизелестроительного завода «Звезда» в Санкт-Петербурге рассказал Mil.Press FlotProm, что «при должном экранировании» помехи не так страшны электронной системе дизелей с CR. Системы управления дизелями жестко тестируют на электромагнитную совместимость.

    Речь идет о нескольких случаях остановки двигателей, которые специалисты оперативно устранили. Тем не менее в заголовке издание написало об «обездвиженных кораблях».