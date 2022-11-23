Мир 23 ноября 2022, 01:04 Западные склады с оружием опустели из-за поставок на Украину — СМИ Le Monde: Западные склады с оружием опустели из-за поставок на Украину Википедия

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Западные страны истощили свои запасы оружия из-за помощь Украине. При этом возможности по заполнению складов оказались весьма ограничены, заявила французская газета Le Monde.

«По мере продолжения и обострения конфликта арсеналы опустошаются вплоть до критического уровня, в том числе и в США. Пентагон наращивает заказы на технику, но пополнить резервы будет непросто», — отметили авторы статьи.

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Они напомнили о недавних словах канцлера Минобороны Эстонии Кусти Салма, заявившего, что запасы боеприпасов в западных арсеналах истощаются чрезвычайно быстро. Чтобы позволить украинцам вести интенсивную борьбу, союзникам пришлось широко раскрыть ворота своих складов. В первую очередь речь идет о США, которые обеспечивают две трети военной помощи. Американцы предоставили киевскому режиму более миллиона снарядов.

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«Украинцы получили почти 50 тысяч противотанковых ракет из американских запасов, в том числе более 8,5 тысячи Javelin», — уточнили журналисты.

По словам ряда аналитиков, в США запасы некоторых видов вооружения уже опустились ниже уровня, необходимого для военного планирования и обучения.