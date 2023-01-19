Эксклюзив 19 января 2023, 16:03 Западные поставки оружия затянут конфликт на Украине, но не изменят ситуацию Военный аналитик Онуфриенко: западные поставки не изменят ситуацию на Украине Defense.gov

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Западные страны планируют продолжать поставки военной техники на Украину, которые способны затянуть конфликт, но не изменить ситуацию. Об этом в рамках совместного проекта с ведущей «360» Екатериной Малашенко сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Я думаю, что эти поставки обязательно будут, им есть что поставлять. США договорились о поставках в Польшу еще до начала специальной операции, передав 250 танков Abrams M2. Теперь они передадут 110 старых танков Abrams M1», — сообщил он.

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По словам Онуфриенко, Польша выплатила за танки восемь миллиардов долларов.

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«Эти старые танки обошлись им в 10 миллионов за штуку, безумная цена. Но обучить экипажи можно. Однако техника старая, ломающаяся, тяжелая. Починить ее на территории Украины — нереально», — добавил он.

Аналитик отметил, что западное вооружение ни в коем случае не изменит ситуацию на фронте.

«Если бы этих поставок не было, то боевые действия уже закончились бы, Украине стало бы просто нечем воевать. Но затянуть конфликт они могут, а принципиально изменить ситуацию — нет», — заключил Онуфриенко.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков подчеркивал, что западное вооружение не поменяет расклад в проведении специальной операции.