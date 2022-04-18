Украина лишилась большей части бронетехники, и поставки НАТО не спасают положение ВСУ в зоне спецоперации. Военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью «360» дал оценку текущей расстановке сил в зоне спецоперации по демилитаризации Незалежной.

Он отметил, что общее количество военных объектов на Украине стало меньше, даже несмотря на регулярные поставки оружия для ВСУ со стороны Запада. Также Литовкин сказал, что Украина не должна воспринимать снабжение боеприпасами как благотворительность. По его мнению, НАТО таким образом избавляется от старого оружия и ведет собственный бизнес.

«Никакой бесплатной поставки на Украину не происходит. Поставка на Украину боевой техники — это бизнес. Бизнес на крови. Потому что за все, что поставлено, Украине придется расплачиваться. И если не сегодня Украина будет платить за это, то это в долг. Поэтому надежда на то, что Украина получает благотворительную помощь со стороны Запада — это напрасные надежды», — сказал Литовкин.

Под лозунгами поддержки Украины поставляют технику старую, которую давно хотели обновить и утилизировать. Первый пункт выполняет НАТО, сгружая неактуальные боеприпасы ВСУ, а второй — Россия, которая уничтожает все военные объекты Незалежной.

В качестве доказательства успешного проведения спецоперации по демилитаризации Украины Литовкин привел в пример ситуацию с бронетехникой. До начала спецоперации у ВСУ было 900 танков. Эта информация зафиксирована в справочнике The Military Balance, отметил военный обозреватель. Однако по последним заявлениям Минобороны РФ за все время спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили более 2000 бронетехники ВСУ. Это говорит о том, что Украина лишилась почти всех танков, сказал Литовкин.