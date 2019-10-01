Западные пользователи сравнили спецназ ФСИН с медведями

Сотрудники спецназа проходили очередные учения 27 сентября в Мордовии. Всего участие в отработке навыков приняли 85 бойцов, из которых краповый берет смогли получить только семь человек.

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Ежегодно спецназ ФСИН начинает испытания с бега по пересеченной местности. Мужчинам необходимо проходить различные препятствия, болота и избегать попадания пуль.

«Затем мужчины должны продемонстрировать свое мастерство с помощью боевого оружия, прежде чем достигнуть финальной стадии, известной как „12 минут ада“. Она предполагает сражение лицом к лицу с человеком, который уже имеет краповый берет», — рассказывается в статье.

Такая подготовка очень впечатлила читателей таблоида и под текстом набралось большое количество комментариев. Пользователи восхищались российскими бойцами и сетовали, что в других странах нет подобных специалистов.

«Русские сильные», — написал один из читателей, а другой добавил: «Сильные, как медведи».

Кто-то подчеркнул, что такая статья должна «послужить напоминанием для всех», что не стоит «вторгаться в Россию».

«Представь себе это в Америке. Судебные иски за слишком жесткие, гендерно-неравные учения, даже специальные пропуска выдаются тем, кто не хочет пачкаться. Не зря русские смеются над нами», — отметил следующий пользователь.