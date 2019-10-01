  • Западные пользователи сравнили спецназ ФСИН с медведями

    01 октября 2019, 08:46

    Дарья Бунякова

    Каждый боец спецназа российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) перед тем, как получить право носить краповый берет, проходит серьезные учения. Британский таблоид Daily Mail выпустил статью, где описал такие испытания. Читатели не смогли пройти мимо и принялись бурно обсуждать подготовку российских бойцов.
    Западные пользователи сравнили спецназ ФСИН с медведями

    Сотрудники спецназа проходили очередные учения 27 сентября в Мордовии. Всего участие в отработке навыков приняли 85 бойцов, из которых краповый берет смогли получить только семь человек.

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    Ежегодно спецназ ФСИН начинает испытания с бега по пересеченной местности. Мужчинам необходимо проходить различные препятствия, болота и избегать попадания пуль.

    «Затем мужчины должны продемонстрировать свое мастерство с помощью боевого оружия, прежде чем достигнуть финальной стадии, известной как „12 минут ада“. Она предполагает сражение лицом к лицу с человеком, который уже имеет краповый берет», — рассказывается в статье.

    Такая подготовка очень впечатлила читателей таблоида и под текстом набралось большое количество комментариев. Пользователи восхищались российскими бойцами и сетовали, что в других странах нет подобных специалистов.

    «Русские сильные», — написал один из читателей, а другой добавил: «Сильные, как медведи».

    Кто-то подчеркнул, что такая статья должна «послужить напоминанием для всех», что не стоит «вторгаться в Россию».

    «Представь себе это в Америке. Судебные иски за слишком жесткие, гендерно-неравные учения, даже специальные пропуска выдаются тем, кто не хочет пачкаться. Не зря русские смеются над нами», — отметил следующий пользователь.