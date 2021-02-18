Западные партнеры рассказали о планах производства «Спутника V»

Иностранные партнеры могут столкнуться с нехваткой ресурсов при производстве вакцины «Спутник V». Россия заключила контракты с 15 производителями в 10 странах. Они должны выпустить 1,4 миллиарда доз «Спутника V».

Иностранные партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) должны выпустить 1,4 миллиарда доз «Спутника V», рассказал Financial Times глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

С Китаем, Индией, Ираном и Южной Кореей есть договоренность о том, что они будут производить препарат не только для себя, но и для других стран.

Основатель лондонской научно-аналитической компании Airfinity Расмус Бек Хансен в беседе с Financial Times предположил, что Россия и ее партнеры могут столкнуться с нехваткой ресурсов на изготовление такого количества доз вакцин.

«Нужно время на то, чтобы запустить производство и обеспечить качество, особенно когда этим занимаются третьи лица», — отметил он.

Южнокорейская компания GL Rapha уже заявила, что ее мощностей не хватит на производство 150 миллионов доз «Спутника V» в год, поэтому было решено расширить производственную площадку и передать часть заказов другим участникам рынка.

Бразильский партнер Uniao Química планирует выйти на полную мощность в апреле 2021 года и производить восемь миллионов доз российской вакцины каждый месяц.