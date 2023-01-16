Мир 16 января 2023, 09:37 Западные медицинские фирмы подтолкнули к отказу от обслуживания российских дипломатов МИД России: Канада и США заставляли медицинские фирмы не обслуживать российских дипломатов РИА «Новости»

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Канада, США и несколько стран Европы давят на медицинские компании, настаивая на разрыве контрактов на обслуживание дипломатов из России. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Они подталкивают местные компании к разрыву соглашений на медицинское обслуживание, вводят новые ограничения на страхование имущества и создают искусственные препятствия в доступе к банковским счетам», — рассказал он.

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По словам Иванова, все эти недружественные меры серьезно мешают корректной работе дипломатических представительств.

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«Однако даже эти намеренно создаваемые препоны не помешают дипломатам из России трудиться на благо своей страны в самых сложных условиях», — добавил заместитель главы МИД.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна в любом случае когда-нибудь возобновит совместную работу с Западом. Однако строиться сотрудничество будет на новых принципах, потому что старые подходы больше не работают.