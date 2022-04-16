Британские инструкторы вернулись на Украину для подготовки вооруженных формирований в окрестностях Киева. Об этом сообщило издание The Times.

Командующие нескольких батальонов украинской армии сообщили, что в последние две недели их подготавливали инструкторы из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании.

В частности, один из руководителей нацбатов уточнил, что инструкторы подготовят украинские войска к работе с противотанковыми ракетами NLAW.

Представители Минобороны Великобритании отказались прокомментировать информацию о деятельности инструкторов на Украине.

Ранее командующий армии Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сообщил, что его подчиненные обучат украинские войска работе с вооружением НАТО.