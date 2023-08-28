Мир 28 августа 2023, 10:30 Западные инструкторы признали отсутствие прогресса в контрнаступлении ВСУ Financial Times: на Западе признали отсутствие прогресса в контрнаступлении ВСУ РИА «Новости»

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Западные инструкторы признали, что ВСУ не удалось добиться прогресса в контрнаступлении. Теперь они начали искать способы для подготовки украинских военных в крайне непростых условиях, сообщила Financial Times.

Издание подчеркнуло, что факт неудач при контрнаступлении прекрасно осознают и украинские солдаты, и западные инструкторы.

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Бригадный генерал из Нидерландов Мартин Бонн, занимающий пост заместителя главы учебной миссии ЕС, указал, что перед ВСУ стоят сразу несколько сложностей, которые мешают прогрессу контрнаступления.

Во-первых, это сложный рельеф местности, пояснил он. Во-вторых, по его словам, играют роль «изощренные методы» электронной борьбы, которые применяют ВС России. Еще одна проблема — использование российскими военными беспилотных летательных аппаратов.

«Это очень сложно… Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в такой среде», — подчеркнул Бонн.