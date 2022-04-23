Западные инструкторы обучали ВСУ обращению с Javelin и NLAW только на макетах

ВСУ получили от западных стран несколько противотанковых систем Javelin и NLAW. Однако поставщики не уделили должного внимания обучению. Сдавшийся офицер ВСУ майор Владимир Лабузов рассказал, что знакомство с импортными ПТРК происходило только на макетах. Интервью с ним опубликовало РИА «Новости».

Лабузов служил в ВСУ начальником медицинской службы 36-й бригады морской пехоты. База этого подразделения находилась в Мариуполе. Лабузов рассказал, что западные инструкторы обучали его бригаду обращаться с доставленными ПТРК только на макетах.

«Конечно, интересно было… на макете показывали просто эту штуку: ставим сюда, тут нажимаем, удерживаем, ну, что-то такое было. В январе это и было где-то. А так, чтобы выехать на полигон и попробовать стрелять — такого не было», — поделился офицер Лабузов.

По его словам, Запад доставил 36-й бригаде Javelin и NLAW примерно в январе 2022 года. При этом Лабузов не сообщил, из каких именно стран отправили ПТРК.