28 августа 2023, 11:19
Западные инструкторы назвали главную проблему при обучении украинских солдат
FT: нехватка переводчиков оказалась главной проблемой при обучении солдат ВСУ
Главной трудностью при подготовке солдат Вооруженных сил Украины в Европе стала нехватка грамотных переводчиков. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных инструкторов.
«Переводчики — это проблема номер один», — заявил замглавы многонациональной учебной миссии ЕС для украинцев, бригадный генерал из Нидерландов Мартин Бонн.
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Иностранные инструкторы пожаловались, что украинская сторона и западные государства предоставляют переводчиков, которым не хватает словарного запаса. Большие сложности возникли с переводом слов в военном и техническом контексте, особенно не использующихся в обычной жизни, отметил Бонн.
Также западные инструкторы пожаловались, что Украина направляет к ним военнослужащих, возраст и способности которых сильно различаются. Например, одному из волонтеров, приехавших в Германию, исполнился 71 год.
Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер ранее допустил присутствие инструкторов из ЕС на Украине после завершения конфликта. По его словам, ВСУ потребуется наращивать потенциал.
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