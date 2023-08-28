Мир 28 августа 2023, 11:19 Западные инструкторы назвали главную проблему при обучении украинских солдат FT: нехватка переводчиков оказалась главной проблемой при обучении солдат ВСУ U.S. Department of Defense

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Главной трудностью при подготовке солдат Вооруженных сил Украины в Европе стала нехватка грамотных переводчиков. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных инструкторов.

«Переводчики — это проблема номер один», — заявил замглавы многонациональной учебной миссии ЕС для украинцев, бригадный генерал из Нидерландов Мартин Бонн.

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Иностранные инструкторы пожаловались, что украинская сторона и западные государства предоставляют переводчиков, которым не хватает словарного запаса. Большие сложности возникли с переводом слов в военном и техническом контексте, особенно не использующихся в обычной жизни, отметил Бонн.

Также западные инструкторы пожаловались, что Украина направляет к ним военнослужащих, возраст и способности которых сильно различаются. Например, одному из волонтеров, приехавших в Германию, исполнился 71 год.

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер ранее допустил присутствие инструкторов из ЕС на Украине после завершения конфликта. По его словам, ВСУ потребуется наращивать потенциал.