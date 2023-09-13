Мир 13 сентября 2023, 01:03 Западные чиновники усомнились в успехе контрнаступления ВСУ осенью The Economist: график контрнаступления ВСУ хотят продлить на Западе Официальный сайт президента Украины

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Западные чиновники сомневаются, что украинские военные смогут добиться успеха в ходе своего контрнаступления осенью, поэтому его придется продлить. Об этом сказано в материале британского журнала The Economist. Авторы статьи сослались на 10 опрошенных политиков.

График контрнаступления придется продлить, заметил один из опрошенных западных политиков. Он добавил, что «это может быть очень долгой борьбой». Он отметил, что Запад должен будет продлить сроки поддержки Украины, добавил RT.

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Как указано в статье, на Западе сомневаются в том, что ВСУ смогут прорвать к зиме российскую оборону.

В странах Европы и в Киеве видят различные причины неудач украинского контрнаступления. На Западе считают, что ВСУ нужно вести более решительное и масштабное наступление, которое позволило бы прорвать оборону ВС России вопреки потерям. В Киеве же это мнение не разделяют, указано в материале. Там уверены, что подобная тактика привела бы к истощению мобилизационного ресурса вооруженных сил страны.

С начала украинского контрнаступления ВСУ потеряли уже 71,5 тысячи человек. Такую цифру озвучил в ходе пленарного заседания ВЭФ президент России Владимир Путин. Также глава государства обратил внимание, что Украина кидает бойцов в контрнаступление так, что складывается впечатление, будто это и не «их люди».