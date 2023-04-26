Мир 26 апреля 2023, 08:50 Западные БТР подвели. ВСУ начали использовать советские тягачи для эвакуации раненых Марочко: ВСУ начали использовать советские тягачи для эвакуации раненых РИА «Новости»

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Украинские военные начали задействовать советские тягачи для эвакуации раненых, потому что техника, поставленная странами НАТО не может справиться с непогодой. Об этом в комментарии ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он указал, что ВСУ испытывают большую нехватку специализированной техники, а у западных БТР слишком плохая проходимость.

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На фоне этого украинские военные начали искать возможность приобретения советских МТЛБ для своих медслужб, пояснил Марочко.

По его словам, медперсонал на местах пытается договариваться об обмене техникой с офицерами других подразделений. Если меняться не получается, они просят выделить им тягачи хотя бы временно — пока на дорогах еще есть распутица.

Несколькими днями ранее Марочко заявлял, что неблагоприятные погодные условия помешают ВСУ начать планируемое контрнаступление в ближайшие две недели.