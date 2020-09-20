Западные банки обслуживали бизнесменов из РФ, попавших по санкции США

Крупнейшие мировые банки продолжали обслуживать бизнесменов и политиков, попавших по санкции США, в том числе с Украины и из России. Правительство США несколько раз штрафовало их на крупные суммы за отмывание денег.

Об этом написали авторы Международного консорциума журналистских расследований. В своем масштабном 16-месячном расследовании они ссылаются на засекреченные документы правительства США.

Оказалось, что JPMorgan Chase, HSBC и другие крупные банки бросили вызов мерам по борьбе «незаконными транзакциями». Гигантские суммы переводятся от лиц из стоп-листов и криминальных структур, которые «сеют хаос и подрывают демократию по всему миру».

В записях фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon. Власти США уже штрафовали их за нарушение предписаний.

Авторы отмечают, что агентства США, ответственные за соблюдение законов об отмывании денег, редко преследуют мегабанки. Тем временем те продолжают вести дела с бандитами, мошенниками и коррумпированными режимами даже после предупреждения об уголовном преследовании. Также журналисты упомянули, что финансовые организации используют все доступные способы, чтобы скрыть подозрительные транзакции.