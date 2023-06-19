Мир 19 июня 2023, 15:25 Западные аналитики усомнились в успехе контрнаступления Украины Нарышкин: западные аналитики в кулуарах выражают сомнения в успехе контрнаступления ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Многие западные аналитики выражают сомнения в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».

«В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры», — констатировал он.

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По его словам, заявленные киевским режимом задачи на Западе называют недостижимыми. А гибель прошедших подготовку НАТО украинских бойцов и массовая потеря военной техники, как уточнил Нарышыкин, подорвут боеспособность ВСУ.

Все это негативно скажется на устойчивости режима нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. По ряду западных оценок, под угрозой может оказаться государственность страны в целом, добавил директор СВР.

Также Нарышкин сообщил, что представители киевского режима могут продолжить работу по созданию «грязной ядерной бомбы». Российские спецслужбы располагают данными, подтверждающими этот факт, уточнил он.