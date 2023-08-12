Мир 12 августа 2023, 18:41 Западные аналитики оценили потери ВСУ с начала спецоперации NYT: потери ВСУ с начала спецоперации превысили 150 тысяч убитыми и ранеными РИА «Новости»

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Западные аналитики выяснили, что с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли более 150 тысяч убитыми и ранеными, сообщила газета The New York Times. Авторы статьи назвали объявленное Украиной контрнаступление кровавой битвой, которая не приносит стране ожидаемых результатов.

«По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены», — отметили журналисты.

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Они добавили, что власти Украины не раскрывают официальные данные о потерях. Мужчинам от 18 до 60 лет запретили покидать страну, однако каждый день на границе задерживают в среднем по 20 человек, уточнили авторы публикации.

Украинский лидер Владимир Зеленский решил уволить военкомов во всех областях. По мнению главы государства, их места должны занять военные, получившие в ходе конфликта травмы и ставшие инвалидами.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил, что действия Зеленского не изменят расстановку сил в зоне СВО. Ситуацию на Украине он сравнил с публичным домом, который давно пора закрывать.