Мир 17 мая 2023, 09:11 Западную стратегию конфликта на Украине посчитали провальной, надежды на успех — наивными Немецкий политолог Варвик назвал стратегию Запада на Украине безуспешной Официальный сайт президента Украины

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Безусловная поддержка Украины со стороны Запада не поможет решить конфликт путем переговоров. Его действующая стратегия не принесет успеха, и нужно ее сменить, предупредил в статье для Frankfurter Allgemeine политолог из Германии Йоханнес Варвик.

«Политика Запада по Украине движется в неверном направлении. <…> Наивно делать вид, что западный путь имел или может иметь успех», — заявил он.

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Йоханнес Варвик обратил внимание на просочившиеся документы Пентагона и закулисные оценки специалистов по Украине. Он не уверен в победе киевского режима, учитывая большие потери его армии, серьезные разрушения и возможную эскалацию.

Безоговорочная поддержка Украины оправданна, по его мнению, только с позиции этики. Она не послужит переговорному процессу. Политолог сказал, что Запад перешел обозначенные Россией пределы еще до начала конфликта, когда отказался соблюсти трезвый баланс интересов.

Директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк заявила, что единство Запада по Украине затрещало по швам. Страны не уверены в ее победе, поэтому задумались о сокращении снабжения.