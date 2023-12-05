05 декабря 2023, 11:02
Западную общественность начали готовить к поражению Украины
InfoBRICS: политики и СМИ готовят западную общественность к поражению Украины
Политики и СМИ на Западе начали готовить общественность к неизбежному поражению Украины, сообщило издание InfoBRICS. По словам обозревателя Лукаса Лейроса, их задача — объяснить, что в этом конфликте невозможно выиграть, а необходимости продолжать неограниченную поддержку нет.
«Иными словами, западные чиновники и журналисты готовят общественное мнение к неизбежному поражению Киева», — подчеркнул Лейрос.
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Фокус при этом, по словам журналиста, пытаются делать на Израиле как на новой «чрезвычайной ситуации».
Также обозреватель обратил внимание на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о подготовке к плохим новостям с Украины. Такие слова — фактически признание скорой катастрофы, указал Лейрос.
«Наконец, необходимо подчеркнуть, что признание поражения — это еще и моральный удар по Западу», — заключил автор статьи.
Запад
Украина
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