Мир 16 апреля 2023, 11:42 Западному колониализму предрекли конец в Индонезии Глава LPOI Сирадж предрек окончание западного колониализма и возрождение сильной Азии Википедия

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Развитие диалога Индонезии и Китая стало символом окончания периода западного колониализма и возрождения сильной Азии, заявил глава Института дружбы индонезийской исламской организации (LPOI) Саид Акил Сирадж. Уверенность в этом он выразил в ходе беседы с послом КНР Лу Каном, сообщили «Известия».

По мнению Сираджа, дружеские отношения между Индонезией и Китаем будут способствовать поддержанию мира во всем мире в направлении лучшего, цивилизованного порядка, выгодного для всех сторон.

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Глава LPOI также обратил внимание, что Китай показывает превосходство в развитии во многих аспектах. По его оценке, именно КНР приведет Азию к формированию выдающейся цивилизации.

Сирадж подчеркнул, что господство мировой олигархии и колониализма Запада должно прекратиться.

В начале апреля обозреватель издания Al Mayadeen Бусейна Шаабан указала на то, что России удалось развеять миф о непобедимости Запада. По ее мнению, спецоперация ВС РФ определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия.