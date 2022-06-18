Западной общественности надоело поддерживать Украину
Forbes: поддержка Украины со стороны западной общественности резко снизилась
Финансирование Украины со стороны западной общественности резко уменьшилось, колумнист Forbes Джена Барнс назвала уровень поддержки «разочаровывающим». Люди переключились на другие, более насущные проблемы.
В первые дни эскалации кризиса западное сообщество стремилось поддержать Украину, но за время проведения спецоперации интерес к этой стране угас.
Организация «Врачи без границ» отмечает снижение индивидуальных пожертвований с 70 тысяч до 21 тысячи в мае. Калифорнийская благотворительная организация в марте собрала 80 тысяч пожертвований от предприятий и частных лиц, в апреле их количество сократилось на 90%, сообщает колумнист издания. Также отмечено уменьшение взносов для Украины Международным Красным Крестом.
Европа чрезмерно увлеклась Украиной и забыла о настоящем серьезном кризисе, предупредил российский сенатор Алексей Пушков. Он говорил о надвигающейся на Европу волной аномальной жары.