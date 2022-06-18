Финансирование Украины со стороны западной общественности резко уменьшилось, колумнист Forbes Джена Барнс назвала уровень поддержки «разочаровывающим». Люди переключились на другие, более насущные проблемы.

В первые дни эскалации кризиса западное сообщество стремилось поддержать Украину, но за время проведения спецоперации интерес к этой стране угас.

Организация «Врачи без границ» отмечает снижение индивидуальных пожертвований с 70 тысяч до 21 тысячи в мае. Калифорнийская благотворительная организация в марте собрала 80 тысяч пожертвований от предприятий и частных лиц, в апреле их количество сократилось на 90%, сообщает колумнист издания. Также отмечено уменьшение взносов для Украины Международным Красным Крестом.

Европа чрезмерно увлеклась Украиной и забыла о настоящем серьезном кризисе, предупредил российский сенатор Алексей Пушков. Он говорил о надвигающейся на Европу волной аномальной жары.