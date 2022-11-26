Мир 26 ноября 2022, 23:04 Западная пресса впервые заговорила о преступлениях ВСУ — экс-сенатор США Экс-сенатор Блэк: видео казни военнопленных заставило Запад заговорить о преступлениях ВСУ freepik

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Западные СМИ впервые обратили внимание на зверство украинских боевиков, заявил экс-сенатор от штата Вирджиния в США Ричард Блэк в интервью RT. По его словам, до этого момента подобные вещи подвергались цензуре.

Политик заверил, что видео казни российских военнопленных не является постановочным.

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«И это не первое видео, где показаны военные преступления украинцев», — сказал Блэк.

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Он напомнил, как по весне глава «Мобильного госпиталя» Геннадий Друзенко гордился приказом кастрировать пленных российских военных. Блэк назвал это преступление кошмарным и шокирующим.

Американский политик также вспомнил, как украинцы на видео простреливали ноги военнопленным и устраивали другие пытки. Однако, по его словам, западные журналисты впервые обратили на это внимание.

«До сегодняшнего дня такие вещи подвергались цензуре», — добавил он.

Видео с казнью ранее разлетелось в Сети. Представители киевского режима расстреляли российских безоружных военнопленных. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что ВСУ убили российских военнопленных ради эскалации конфликта. В ООН признали подлинность ролика с казнью безоружных военных.