Мир 07 октября 2022, 13:19 Поделиться Telegram

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Viber Западная пресса испугалась писать о США как о подозреваемых в атаках на «Северные потоки» — СМИ Der Freitag: западные СМИ боятся подозревать США в атаках на «Северные потоки» РИА «Новости»

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То, что Соединенные Штаты причастны к атакам на российские «Северные потоки», практически не обсуждается в западных средствах массовой информации. Об этом написало издание Der Freitag.

В материале говорится, что многие европейские издания как будто не смеют подозревать США в диверсиях на российских газопроводах. Если кто-то и анализирует ситуацию с «Северным потоком — 1» и «Северным потоком — 2», то очень односторонне. Штаты никогда не описываются как возможные подозреваемые.

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Возможно, это связано с тем, что многие западные СМИ опасаются за свои будущее и репутацию. Они понимают, что их могут назвать сторонниками теории заговоров. Поэтому пресса старается писать только о том, что это Россия якобы атаковала собственные газопроводы.

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Авария на газопроводах произошла в конце сентября. Утечки зафиксировали в двух местах на «Северном потоке — 1», в одном — на «Северном потоке — 2». Сроки восстановления работы трубопроводов пока не известны.

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