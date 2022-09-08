Западная Европа устала от санкций против России — СМИ | 360°

Мир 08 сентября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

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Viber Западная Европа устала от санкций против России — СМИ Politico: Западная Европа устала от санкций и не смогла придумать новый пакет РИА «Новости»

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Введение нового пакета антироссийских санкций оказалось под вопросом. Западная Европа устала от давления на Россию, Венгрия и новое правительство Италии могут заблокировать ограничения. Об этом Politico заявили источники.

«В целом в Западной Европе наступила усталость от санкций. Тем более становится все труднее найти меры, которые навредят России больше, чем они нанесут экономический ущерб ЕС», — предупредил авто статьи.

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Весной европейские дипломаты и официальные лица лихорадочно работали над санкциями. Они были солидарны в стремлении оказать давление на российскую экономику даже в условиях внутренних издержек. Однако теперь этот запал сошел на нет.

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Высокопоставленный чиновник в одной из стран ЕС признался, что блок перестал думать о санкциях и нового пакета ограничений может не быть. К тому же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ясно дал понять, что не поддержит его, а то и наложит вето.

Кроме того, правительство Италии могут возглавить силы, которые не заинтересованы в давлении на Россию. Например, лидер ультраправой итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини объявил, что санкции вредят стране, и призвал изменить подход.

Европейских политиков заставили нервничать их же избиратели, которые недовольны ростом цен и энергетическим кризисом. Один из представителей ЕС заявил, что речь идет уже о выживании правительства, так как санкции имеют не только экономические, но и политические последствия.

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