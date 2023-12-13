Мир 13 декабря 2023, 21:47 Западная элита дала совет Зеленскому, как завершить конфликт с Россией NYT: на Западе переговоры назвали единственным способом достичь мира на Украине РИА «Новости»

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Западные чиновники пришли к выводу, что мирные переговоры — это единственный способ урегулировать конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на неназванных политических деятелей написала газета The New York Times.

«Многие официальные лица в США и Европе, в том числе активные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем мирных переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге», — сказано в статье.

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По мнению авторов материала, визит украинского лидера Владимира Зеленского в США раскрыл его главный страх, что поддержка со стороны Штатов вскоре прекратится или снизится до минимального уровня.

Несмотря на то, что украинские власти все еще мечтают о наступлении на Россию, их западные соратники уверены, что лучшая стратегия для ВСУ — уход в оборону. Это позволит командирам выиграть время и собрать новую армию.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что на Всемирном форуме в Давосе в январе 2024 года на Зеленского будут оказывать давление с целью уговорить его пойти по мирному плану.