«Запад живет в мире иллюзий»: Захарова отреагировала на новости о переброске ВС РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новости о переброске российских вооруженных сил к границе с Восточной Украиной в Крыму, написал сайт RT.

Она назвала эти сообщения «феноменальными». Захарова пояснила, что слова министра обороны Сергея Шойгу о возвращении войск в пункты постоянной дислокации никак не связаны с такими новостями.

«Мне кажется, что наши западные партнеры преисполнены фантазий. Мне кажется, они видят то, чего нет, и не видят то, что есть. Это удивительная способность — жить в мире иллюзий. Вот у меня такое впечатление, что, как мы говорим, коллективный Запад — он живет в мире иллюзий», — отметила она.

Политик вспомнила, как несколько лет назад бывший госсекретарь Джон Керри на заседании Совбеза заявил: «Я не понимаю, в каком мире я нахожусь». Как считает представитель МИД РФ, эта фраза является знаковой для политических деятелей разных стран в их отношении к России. Она подчеркнула, что каждая страна проводит плановые учения.