Мир 23 декабря 2022, 23:29 Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией, заявили в Совфеде Член Совфеда Красин: западные политики заставят Зеленского пойти на переговоры с Россией РИА «Новости»

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Ответственные политики в Европе и США, которые опасаются полномасштабного конфликта с Россией, рано или поздно заставят президента Украины Владимира Зеленского «принять реальность» и сесть за стол переговоров. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, чувство опасения и озабоченности в Европе и США стало явью. Он отметил, что это нужно учитывать, а также рассчитывать на то, что рано или поздно «ответственные политики все-таки поднимут голову, скажут: „Давайте Зеленского все-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров“.

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Немногие американские политики, у которых есть здравый взгляд на реальность, по словам Красина, озабочены перспективой большого столкновения с Россией. Эта озабоченность, как утверждает он, становится доминирующей в политической жизни США.

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Ранее Зеленский перечислил восемь главных задач украинской дипломатии в 2023 году. В перечне не оказалось проведения мирных переговоров с Россией. Зато одним из первых пунктов значится начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, подготовка к саммиту НАТО и «обеспечение конкретных результатов» по его итогам.