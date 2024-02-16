Важное 16 февраля 2024, 19:07 Запад заранее заготовил реакцию на смерть Навального МИД: реакция Запада на смерти Навального лицемерна, ее готовили заранее РИА «Новости»

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Реакция западных политиков, лидеров и СМИ на сообщение о смерти Алексея Навального стала доказательством их цинизма и лицемерия. В пресс-службе МИД России подчеркнули, что ее явно готовили заранее.

«Схема „в любой ситуации — обвиняй Россию“ в действии. Причем на каждый случай запасена заготовка по методичке», — указали в министерстве.

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В ведомстве отметили, что «буквально через 15 минут бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения» западных политиков. Получается, что в течение двух часов они смогли получить результаты еще не проводившейся судмедэкспертизы, провести расследование, вынести вердикт и обвинить Россию, добавили в российском МИД.

О смерти Навального в исправительной колонии № 3 в ямальском поселке Харп стало известно 16 февраля. Блогеру стало плохо после прогулки — он практически сразу потерял сознание. Медики не смогли его спасти. Причиной смерти Навального, по неподтвержденным данным, стал оторвавшийся тромб.