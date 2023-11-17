17 ноября 2023, 18:44
Запад заработал свои богатства на колониализме и рабстве — Путин
Путин заявил, что богатства Запада основаны на несправедливости и рабстве
Богатства стран Запада основаны на рабстве и колониализме. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Европейские государства и Соединенные Штаты заработали все, что имеют, на несправедливости прошлого миропорядка, подчеркнул российский лидер.
Реклама
Также Путин отметил, что претензия отдельных сил на исключительность стала одной из ключевых причин сложившейся напряженности в мире. Вульгарная глобализация привела к подавлению и обеднению культур.
Россия, в свою очередь, планирует тесно работать с теми, кто разделяет ее ценности и готов к созданию многополярного мира, подчеркнул Владимир Путин. По словам главы государства, залогом успешного развития человечества является сохранение самобытности народов в равных правах.
Ранее президент назвал формирование многополярного мира неизбежным. Это подтверждают растущие потенциалы стран Азии и Латинской Америки.
США
Европа
Запад
Владимир Путин
Реклама
Реклама