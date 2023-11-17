Важное 17 ноября 2023, 18:44 Запад заработал свои богатства на колониализме и рабстве — Путин Путин заявил, что богатства Запада основаны на несправедливости и рабстве pxhere.com

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Богатства стран Запада основаны на рабстве и колониализме. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Европейские государства и Соединенные Штаты заработали все, что имеют, на несправедливости прошлого миропорядка, подчеркнул российский лидер.

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Также Путин отметил, что претензия отдельных сил на исключительность стала одной из ключевых причин сложившейся напряженности в мире. Вульгарная глобализация привела к подавлению и обеднению культур.

Россия, в свою очередь, планирует тесно работать с теми, кто разделяет ее ценности и готов к созданию многополярного мира, подчеркнул Владимир Путин. По словам главы государства, залогом успешного развития человечества является сохранение самобытности народов в равных правах.

Ранее президент назвал формирование многополярного мира неизбежным. Это подтверждают растущие потенциалы стран Азии и Латинской Америки.