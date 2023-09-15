Мир 15 сентября 2023, 12:04 Запад «замел под ковер» ситуацию со взрывами на «Северных потоках» — Лавров Лавров: Запад ничего не сделал для расследования терактов на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Западные государства даже пальцем не пошевелили, чтобы провести прозрачное расследование терактов, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и Северный поток — 2». Все обстоятельства случившегося «заметаются под ковер». На это указал глава МИД России Сергей Лавров в ходе круглого стола, посвященного разрешению украинского кризиса.

Министр напомнил, как Запад под предлогом устранения зависимости ЕС от поставок российского газа сначала заставлял прекращать покупать газ по трубопроводам, а потом США стали активно предлагать купить у них СПГ.

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«Затем взорвали газопроводы „Северные потоки“. Никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать это. Все это заметается под ковер», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что западные страны распространяют версии о том, что трубопроводы подорвали некие пять шесть-украинцев, о которых ни президент Владимир Зеленский, ни кто бы то ни было еще вообще не знали.

«Просто решили из любви к искусству похулиганить и организовали такой террористический акт», — с иронией резюмировал министр.

Также на круглом столе глава МИД РФ высказал мнение, что вокруг российско-украинских переговоров формируется заговор. Он отметил, что через псевдодипломатию этот процесс пытаются поставить с ног на голову.