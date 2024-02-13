Мир 13 февраля 2024, 02:24 Запад заявил об усилении России на фронте Эксперт Меркурис: ВС России нарастили операции против ВСУ по всей линии фронта РИА «Новости»

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Российские войска усилили военные операции на всех участках в зоне спецоперации. Об этом британский эксперт Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале.

«ВСУ под огромным давлением: их бомбят, обстреливают, атакуют дроны. Русские войска могут использовать огромное количество БМП в своих операциях», — указал он.

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По словам эксперта, Россия сейчас проявляют большую активность на всех участках фронта, поэтому положение украинцев сильно ухудшилось. При этом он сомневается, что Белому дому во главе с Джо Байденом не получиться добиться одобрения законопроекта о выделении нового пакета помощи киевскому режиму.

«Без него положение Украины изменится до еще более тяжелого для ведения боевых действий», — подытожил Меркурис.

Аналитик Королевского института оборонных исследований Сэм Крэнни-Эванс ранее заявил, что солдат ВСУ «ждет медленный разгром» перед огневой мощью российской армии из-за нехватки артиллерийских снарядов.