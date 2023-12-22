Мир 22 декабря 2023, 11:59 Запад захотел тратить на Украину только чужие деньги — ученый МГИМО Ученый Соколов: Запад из-за неудач Украины захотел тратить на нее чужие деньги РИА «Новости»

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Германия и другие западные страны из-за скромных результатов Украины в конфликте захотели прекратить тратить на нее свои деньги и задумались о конфискации российских активов. Такой вывод озвучил РИА «Новости» научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

По данным Der Spiegel, Генпрокуратура ФРГ обратилась с запросом в Верховный земельный суд Франкфурта-на-Майне, чтобы конфисковать замороженные активы России на сумму более 720 миллионов евро. Деньги захотели направить в бюджет Германии.

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Комментируя эту новость, Соколов отметил, что намерения ФРГ соответствуют желанию Запада использовать российские активы для помощи Украине. Оказывать поддержку в том же объеме стало тяжелее из-за других целей и задач, обратил внимание ученый.

«Деньги у них есть, но транши, выделенные на этот год, подразумевали иной результат на фронте, чем тот, что был достигнут Киевом во время так называемого контрнаступа. Отсюда и желание финансировать за чужой счет», — пояснил научный сотрудник.

Соколов добавил, что на Европу также давят США, требующие немедленно направить активы России на помощь Украине. По словам ученого, ответ на такие действия с российской стороны последует незамедлительно. В РФ есть немецкие активы, которые тоже можно конфисковать, резюмировал научный сотрудник.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия не изымает активы иностранных компаний. Организации, уходящие с рынка, продают или передают свои активы в зависимости от договоренностей, пояснил пресс-секретарь президента.