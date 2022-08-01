Западные страны хотят использовать Интерпол для реализации политических интересов и перекрыть России доступ к его каналам. Такое мнение высказал директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

По его словам, на Западе периодически призывают ограничить России возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников. Также они желают приостановить членство РФ в данной организации.

«Они (западные страны — прим. ред.) стремятся использовать полицейскую организацию исключительно в политических интересах, надавить на ее участников для того, чтобы перекрыть российским правоохранительным органам доступ к информационным ресурсам Интерпола», — сказал Тарабрин РИА «Новости».

Он назвал такие действия западных стран «безрассудными и ничем не обоснованными». По его мнению, они ставят под угрозу главную цель, ради которой создавался Интерпол в 1923 году, — «обеспечить объединение усилий национальных правоохранительных органов его государств-участников в борьбе с преступностью».

«Кроме того, подобные заходы западников подстегивают желание некоторых участников изменить Устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство. В этом контексте особое значение принимает статья 3 Устава организации, которая категорически запрещает ей каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характер», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Россия все так же открыта для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Его, по словам Тарабрина, надо выстраивать без оглядки на политическую конъюнктуру.