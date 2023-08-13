Мир 13 августа 2023, 21:25 Запад захотел, чтобы Минобороны Украины возглавила женщина «Страна»: Запад предложил заменить главу Минобороны Украины Резникова женщиной РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Украине активизировались слухи по поводу отставки главы Минобороны Алексея Резникова. Западные страны хотят видеть на этом посту женщину вместо нынешнего министра, написало украинское издание «Страна».

«Возможные кандидаты: волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк», — написало издание.

Реклама

Как отметили журналисты, новости о том, что Резникова уволят, появились давно — после коррупционного скандала с закупкой яиц. Министра обещали заменить, но этого так и не произошло.

Ранее украинские издания также писали, что президент страны Владимир Зеленский начал подыскивать ему замену. Переговоры с гипотетическими претендентами якобы уже провели, а Резникова назначат на пост украинского посла в Великобритании. Однако не ясно, насколько этим сведениям можно верить.

Как считают эксперты, киевский режим не сможет существовать без коррупции, ведь на ее основе построена государственная система всей страны. Сейчас страна пытается сделать все, чтобы это не поставило под угрозу текущую поддержку от США и их союзников.