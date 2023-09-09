09 сентября 2023, 23:08
Запад задумался об эффективности своей бронетехники из-за потерь в зоне СВО
MWM: эффективность западной техники оказалась под вопросом из-за потерь в СВО
Вооруженные силы России уничтожили на Украине так много западной бронетехники, что США и Европе пришлось задуматься об ее эффективности. Российская армия успешно прожигает западную броню, написало издание Military Watch Magazine.
«Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом», — написали авторы материала.
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Российские войска прожигают броню на западной технике даже самыми недорогими противотанковыми установками. Из-за этого американцы долго не решались отправлять на Украину свои передовые танки Abrams. Массовая потеря бронетехники в боях сильно ударит по имиджу ВПК Соединенных Штатов.
В Запорожской области уничтожили уже два британских танка Challenger 2, которые ранее считались неуязвимыми. Российские войска обстреляли бронемашину из ПТРК «Корнет».
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