Мир 16 февраля 2024, 11:23 Запад задумал создать очаг нестабильности в Центральной Азии Патрушев: Запад задумал создать очаг нестабильности в Центральной Азии РИА «Новости»

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Западные страны планируют создать очаг нестабильности в Центральной Азии. Такое мнение выразил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами в Бишкеке. Мероприятие посвящено афганской проблематике. Об этом написало РИА «Новости».

Патрушев подчеркнул, что Запад сеет хаос в разных регионах мира, чтобы сохранить гегемонию.

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«В планах — создание крупного очага нестабильности в Центральной Азии», — заметил он.

Ранее секретарь Совбеза России обвинил США в том, что они навязывают миру свои правила и наказывают тех, кто не хочет им следовать. На этом фоне военно-политический блок НАТО стал инструментом коллективной агрессии.

США пытаются дестабилизировать обстановку в некоторых странах, а затем поддерживают разгоревшийся кризис. Под их влиянием руководство НАТО идет на шантаж стран, которые отказываются признавать гегемонию США.